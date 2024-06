La batalla del PP y Vox en el ayuntamiento de Sevilla: el alcalde popular pierde la cuestión de confianza

Si en ese periodo no sale adelante ninguna moción de censura, como previsiblemente ocurrirá, quedarán aprobados definitivamente los presupuestos del Gobierno local del PP, que ascienden a 1,29 mil millones de euros tanto en ingresos como en gastos, en lo que se refiere a su cifra consolidada, es decir las cuentas del Consistorio junto con las de sus empresas municipales y demás entidades satélite.

Este pleno se celebraba en un marco en el que los populares, que gobiernan en solitario y minoría con 14 concejales de un total de 31; vienen gestionando los presupuestos prorrogados de 2023, diseñados por el anterior Gobierno local del PSOE, acometiendo modificaciones presupuestarias de gran envergadura; al no haber cosechado ningún apoyo o abstención entre la oposición para aprobar sus propias cuentas.

Tras meses en esta situación, el alcalde anunció que llevaría los nuevos presupuestos al pleno y si no prosperaban recurriría a la moción de confianza, como así sucedió. El pasado 3 de junio, la Corporación local tumbó los presupuestos del PP con el voto en contra de toda la oposición en bloque. De esta manera, el alcalde convocó el pleno extraordinario para su cuestión de confianza ligada al presupuesto.

Frente a ello, desde el Grupo de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU) ha precisado a Sanz que como alcalde, él es el "responsable de que la ciudad tenga presupuesto", acusándole de "ir de derrota en derrota" e "ir constantemente improvisando" y de recurrir a esta cuestión de confianza al ser consciente de que "no va a haber moción de censura entre el PSOE, Vox y su formación. Susana Hornillo (Podemos), acusaba además a Sanz de orquestar "una tragicomedia, un circo, para aprobar el presupuesto por la puerta de atrás porque no sabe gobernar" y al no haber salido adelante su "pacto fraguado con Vox", extremo que los populares niegan mientras Vox asegura que había negociaciones para ello.