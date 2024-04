Juan Pedro Valentín, sobre la carta de Pedro Sánchez en la prensa internacional: "No es lo que quería transmitir"

"Sánchez tendría que explicar por qué ha mantenido en vilo a los ciudadanos durante 5 días y no atisbo a ver qué redito sacaría de ello. Lo que seguro que obtendría serían muchas críticas por su proceder", recalca. De este limbo político, se han echo eco los medios internacionales. Valentín apunta que el presidente del Gobierno no ha conseguido lo que pretendía. "El efecto no deseado en la prensa internacional es que Sánchez medita irse porque su mujer está implicada en un caso de corrupción. No es eso lo que él ha querido trasmitir. Sánchez quería decir: no puedo más con tanto acoso político, mediático y judicial centrado en mi mujer y sin pruebas, pero eso es demasiado sofisticado para un titular y ha sido el otro el que se ha abierto camino", indica.