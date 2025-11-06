Barcelona, incapaz de frenar la sangría de oferta de alquiler: 444 peticiones por cada una en 10 días

Cristina Montalvo 06 NOV 2025 - 18:47h.

El precio medio del alquiler en España es de 1.187 euros, un 6,3% más.

Esta dificultad para alquilar vivienda ya impacta en la concesión de hipotecas.

Compartir







La presión del alquiler en España ha bajado en el tercer trimestre de 2025 desde los 141 hasta los 136 interesados por vivienda en solo 10 días, aunque con comportamientos desiguales por cada provincia, según evidencia el último Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

Así, el informe apunta que dicha presión ha seguido subiendo en las zonas declaradas tensionadas durante el periodo analizado, destacando Barcelona, donde cada vivienda que sale al alquiler residencial tiene ya 444 interesados en diez días, una cifra que supera al récord de 437 demandantes registrados en el anterior trimestre.

PUEDE INTERESARTE Las vecinas de Fuenlabrada denuncian lo que da miedo en Halloween: el túnel del terror del precio de la vivienda

El observatorio defiende que Barcelona "sigue sin ser capaz de amortiguar la sangría de oferta de alquileres de larga duración que arrastra desde hace años". Este 2025, las proyecciones apuntan a que la provincia perderá 7.330 inmuebles con respecto a 2024.

Girona fue la segunda provincia con la presión del alquiler más alta, con 140 interesados por una misma vivienda en diez días, mientras que Tarragona --aunque con unas cifras más bajas-- registró un dato de 93 contactos por cada inmueble.

PUEDE INTERESARTE Los 20 titulares más alarmantes del informe de Cáritas sobre la realidad de la sociedad española

Otros lugares que presentaron niveles muy altos fueron Las Palmas (130), Baleares (129), Vizcaya (128), Santa Cruz de Tenerife (106), Madrid (103), Valencia (103) o Guipúzcoa (102). Por detrás, se situaron Navarra (37) y A Coruña (55).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Entre las subidas más destacadas, Zaragoza --donde la presión del alquiler ya alcanzó los 92 contactos por inmueble-- experimentó uno de los repuntes más significativos con respecto a los tres meses anteriores. En cambio, entre los descensos más acusados, destacó Alicante, que pasó de los 126 a los 84 interesados por vivienda en diez días.

El precio medio del alquiler: 1.187 euros, un 6,3% más

Por otro lado, el estudio subraya que el precio medio del alquiler en España fue de 1.187 euros en el tercer trimestre, lo que representa un incremento del un 6,3% en comparación con el mismo periodo de 2024 y un aumento del 2,3% con respecto al segundo trimestre. Zamora (+11,4%) y Asturias (+10,8%) fueron las provincias que registraron el mayor incremento interanual.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

El estudio indica que existen "profundas diferencias" entre territorios, con provincias como Badajoz, Jaén o Ciudad Real por debajo de los 600 euros el precio medio del alquiler.

Dentro de la estadística, Barcelona lideró los precios, con 1.654 euros, y el precio superó también los 1.000 euros en Guipúzcoa (1.480 euros), Vizcaya (1.312 euros), Álava (1.040 euros) y Navarra (1.025 euros). Sin embargo, el informe remarca que en estos tres últimos meses "se han estabilizado los precios en todas ellas y se mantienen en el mismo nivel que en el trimestre anterior".

También sobresalieron Baleares (1.648 euros), Madrid (1.590 euros), Málaga (1.275 euros), Las Palmas (1.133 euros), Valencia (1.131 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.090 euros), y, por primera vez, Alicante (1.002 euros).

21.220 viviendas comercializadas menos

Las estimaciones del Barómetro del Alquiler apuntan a que la oferta de viviendas que salen al mercado de alquiler residencial seguirá reduciéndose este año, al comercializarse un total de 696.118 inmuebles, 21.220 menos que en 2024.

Desde el Observatorio del Alquiler recalcan que aunque la caída se modera con respecto a años anteriores, la tendencia a la baja "se mantiene de forma preocupante". Los datos reflejan que en 2024 el número de viviendas que se pusieron en alquiler se redujo en 96.512 con respecto a 2023.

"Aunque la disminución que se espera para 2025 es menor, la oferta no solo no se recupera, como sería necesario para atajar el problema de escasez que sufre el mercado, sino que parece que todavía no ha tocado fondo", asevera el observatorio.

Además de Barcelona, que previsiblemente perderá 7.330 inmuebles con respecto a 2024, otras provincias que perderán gran cantidad de viviendas este año son Sevilla, con 3.095 inmuebles menos; Asturias, donde la caída será de 2.037 inmuebles; o Valencia, donde la reducción será de 2.014 unidades. No obstante, el análisis señala que en términos relativos las provincias vascas lideran esta reducción, especialmente Guipúzcoa y Vizcaya, con contracciones del 23,5% y del 17,3%, respectivamente.

El sector inmobiliario catalán rechaza una posible prohibición de comprar para alquilar

Pese a esta realidad o precisamente a pesar de ella, el sector inmobiliario catalán ha rechazado la propuesta de prohibir la compra de viviendas para dedicarlas al alquiler, en un comunicado este jueves. Las entidades han asegurado que esta normativa "no solucionará el problema del acceso a la vivienda" y que generaría efectos negativos en la oferta e inseguridad jurídica. "Legislar en contra de inversores, de potenciales compradores y del conjunto del sector, que son quienes nutren de oferta de vivienda a Catalunya, restringirá aún más el parque de viviendas", ha apuntado.

Además, han señalado que prohibir la compra de edificios enteros para su posterior venta "frenaría la rehabilitación y renovación del parque residencial tan necesaria".

El análisis: la presión del alquiler impacta ya en las hipotecas

La conclusión es que la presión en el mercado del alquiler no da señales de mejoría. La demanda se mantiene en máximos y continua llevando a los precios a niveles históricos. Cristina Montalvo analiza esta realidad.

Demanda que sube y oferta que baja

Esos son los combustibles que están llevando la presión a máximos. La oferta de alquileres residenciales desde 2021 está en caída libre. Ese año se comercializaron más de un millón de alquileres de larga duración y la previsión es que este año sean 700.000. Y eso es lo que va empujando hacía arriba los precios medios.

El precio medio ha crecido más de un 6% en un año, esto es el doble que la inflación y se sitúa ya cerca de los 1.200 euros, aunque las diferencias territoriales son gigantescas En Barcelona, el más caro, es el triple de caro que en Cuenca. Y este aumento de los precios del alquiler está provocando un efecto en la concesión de hipotecas..

Efecto en la concesión de hipotecas

Por primera vez en muchos meses está aumentando el rechazo de los bancos a la solicitud de hipoteca. Como las familias no pueden alquilar se intenta comprar pidiendo un préstamo aprovechando que los tipos están muy bajos y que la banca ha estado en modo guerra hipotecaria para captar clientes. La banca no está más restrictiva, simplemente recibe muchas más solicitudes de perfiles que no cumplen los requisitos mínimos.