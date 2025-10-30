El IPC vuelve a repuntar: mejor coger el coche que el tren o el avión

Cristina Montalvo 30 OCT 2025 - 16:47h.

Puede estar empezando a notarse ya la subida de los precios del AVE tras el fin de Avlo.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad y del transporte aéreo y ferroviario, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aquí, puede estar empezando a notarse ya la subida de los precios del AVE. En el principal corredor, el que une Madrid con Barcelona, los precios han subido un 40% de media desde que en septiembre Renfe eliminara su oferta de bajo coste, el Avlo, esto provocó una subida en cascada de las tarifas de todos los operadores de esta línea.

Los precios de la alta velocidad habían empezado antes a repuntar ligeramente tras años de bajadas que se produjeron gracias a la liberalización del mercado en 2022. Esta subida de las tarifas en este corredor puede ser un paso más para revertir esta tendencia.

Con este repunte de una décima en el décimo mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3%.

El organismo ha explicado que el incremento del IPC en octubre se debe a que los precios de la electricidad subieron más que en igual mes de 2024, y al aumento de los precios del transporte aéreo y por ferrocarril. Estos incrementos se vieron parcialmente compensados por el abaratamiento de las gasolinas, según Estadística. Es más, este combustible lleva cinco semanas abaratándose y está, igual que el diésel, en los niveles más bajos de los últimos cuatro meses.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado que la tasa interanual de octubre "está en línea" con la de septiembre, que fue del 3%.

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en octubre aumentó una décima, hasta el 2,5%. De confirmarse este incremento de una décima, la inflación subyacente alcanzaría su valor más alto desde diciembre de 2024, cuando se situó en el 2,6%.

En términos mensuales (octubre sobre septiembre), el IPC subió un 0,7%, su mayor repunte mensual desde el pasado mes de junio, cuando también se registró un ascenso del 0,7%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó dos décimas su tasa interanual en octubre, hasta el 3,2%, y subió un 0,5% en valores mensuales. La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,6% para el décimo mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de octubre el próximo 14 de noviembre.