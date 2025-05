El alcalde de Sevilla asegura que se podrían haber recaudado 10.000 euros por cada evento

SevillaSevilla va a aplicar tasas a los eventos multitudinarios como conciertos o festivales, una medida con la que pretenden recaudar los fondos necesarios para pagar refuerzos que requieren estas celebraciones. Según informa Marta Álvarez, el objetivo es costear las horas extras de los policías locales que son necesarios para cubrir este tipo de eventos.

El equipo de Noticias Cuatro ha estado en el terreno donde se ha celebrado este fin de semana el último festival multitudinario en Sevilla con más de 40.000 personas.

El alcalde de Sevilla asegura que se podrían haber recaudado 10.000 euros

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asegura que son cuatro hectáreas de terreno que habrían supuesto para las arcas municipales unos 10.000 euros en lo que se conoce como tasa de licencia ocasional. Se trata de una medida que ya funciona en otras ciudades y que corre a cargo de promotores y organizadores. Se llevará al próximo pleno municipal y excluye, eso sí, las procesiones religiosas.

“Con esta ordenanza, por ejemplo, las dos cantidades que se podrían haber recaudado en concepto de tasa esos dos eventos estaría en unos 10.000 a cada evento. Usted puede decir que hay poca cantidad, pero con 20.000 para horas extras de policías locales se consiguen muchos agentes”, explica el alcalde.

El secretario general de CCOO de Sevilla se pronuncia tras las declaraciones del alcalde

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de Sanz. “En Sevilla existe un consenso acerca de la necesidad que tiene este consistorio de más financiación no solo para los turistas, sino para prestar servicios públicos en la ciudad y especialmente cuando hay una gran acumulación de eventos que requieren de un sobreesfuerzo en materia de seguridad, limpieza o transporte".

“La ciudadanía de Sevilla no entiende por qué, en estas circunstancias, el alcalde no reclama al presidente de la Junta de Andalucía que nos deje decidir si queremos o no. Es una demanda que CCOO lleva mucho tiempo planteando, ya que nos daría esa financiación necesaria con más de tres millones de visitantes al año que tenemos de turismo en esta ciudad".