Las parejas afectadas por la muerte gestacional tardía se enfrentan a un doble golpe: someterse a un parto para que su hijo nazca muerto y no tener derecho a una baja laboral. Esto último es lo que reclaman si el embarazo sobrepasa los 180 días. “No hay una baja que te diga que has sido padre. Parece que mi hija que no ha nacido es menos hija que el resto”, confiesa Andrés García. Él y su pareja Yasmina López tuvieron que enfrentarse a una dura realidad: su hija Lily nació sin vida. Una ausencia que marcó sus vidas.