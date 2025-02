Margarita no puede permitirse alquilar una vivienda y vive en un barco: “Me jubilaron con 600 euros y no me daban viviendas”. Su vecino de pantalán es José, un cocinero de 34 años que desde 2019 vive en su casa flotante. “Es un poco duro porque no tengo otro sitio a donde ir, vengo simplemente a dormir”.