El Gobierno pactó con ERC condonar la deuda en noviembre de 2024. El Ejecutivo no lo va a hacer solo con Cataluña, sino con todas las Comunidades Autónomas: 83,25 millones de euros en total. Las cinco más beneficiadas serán Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Y muy de lejos, Castilla La-Mancha y el resto.

Esta deuda no desaparece, sino que se traslada de sitio. Es decir, de la región al Estado. ¿Tiene sentido que todos los españoles asuman el pago de una región irresponsable? Este es el motivo por el que se oponen algunos. Aunque no conocemos el origen de la deuda autonómica, lo cierto es que no ha crecido igual en todas partes.