Los taxistas protestan por los precios abusivos de las aseguradoras

La concentración en Madrid ha terminado ante el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. El presidente de la asociación ha amenazado con más movilizaciones si no reciben una respuesta del Gobierno: "Si esto no ha servido, si esto no ha sido visible, si no recibimos respuesta de la Administración en los próximos días, contando con vuestro apoyo, que lo hay, que lo hemos visto, vamos a volver a salir a la calle con más intensidad".