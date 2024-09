Las familias monoparentales y su lucha por conseguir una ley: "No podemos pedir una bonificación social"

Elisa Albacete tiene dos hijos: Txelu, de ocho años, y Elisa, de cinco. “Este es mi verdadero trabajo”, confiesa con una sonrisa. Para ella, ser una familia monoparental es todo un desafío constante. Sobre todo con el nivel de pobreza que hay en nuestro país: “Siempre tienes la preocupación de que estés bien, de que no te pase nada por los niños”. En España hay casi dos millones de hogares en la misma situación, el 80% de ellos sustentados por mujeres.

Las familias monoparentales no están reconocidas ni tienen derechos como familia y el 53% de ellas están en riesgo de pobreza. “La conciliación se consigue pagando, es todo con un sobresueldo”, reconoce Elisa. Y es que sustentar a tus hijos con un sueldo puede ser toda una odisea. “No tengo tiempo para mí. Yo antes era muy deportista y ahora corro detrás de ellos”, afirma.

La rutina de Elisa cambió completamente cuando formó una familia monoparental. “Esto lo he decidido yo y no me arrepiento”, apunta. Con una media de cinco horas dormidas, ella asegura convencida que “es lo más bonito del mundo”. Elisa está en la ‘Asociación de madres solteras por elección’ y ella, al igual que las demás mujeres, saben qué es lo que quieren: reconocimiento.