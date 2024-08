De muchos olivos de una plantación en Tarragona no se puede recoger ninguna aceituna. Eduard Figueredo es agricultor y explica: “En esta finca, en muchísimas de las que hay aquí, no hay olivas ”. La sequía ha dejado secos los árboles y no dan ningún fruto. Jordi Ferré, agricultor, expone: “La producción básicamente puede ser cero en muchas zonas”.

En otras zonas que no llegan al cero de producción, no superan el 25%. Esta situación no es nueva para los agricultores de Camp de Tarragona, ya que ellos vienen también de un año muy malo. José Antonio Robles, presidente de la Cooperativa de Aceitunas Cabacès, comenta: “Hubo familias que no cosecharon. Hay familias en el pueblo que no hicieron ingresos el año pasado. Ha pasado un año muy cruel”.