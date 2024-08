Solo el 17% de los jóvenes españoles menores de 30 años logra emanciparse: los motivos

Andrea tiene 22 años y vive en un piso de estudiantes. "Ahora mismo solo el piso me cuesta 260 euros, somos cinco personas, pero es lo más barato que he encontrado", nos cuenta. Trabaja como dependienta en una tienda y no le salen las cuentas para plantearse otra alternativa. "Un estudio no me lo puede ni plantear", dice, "porque te cuesta 800 o 900 euros y eso es lo que cobro".