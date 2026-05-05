Juan Sanguino y la radiografía del 'esperpento' español: el éxito de 'Delirios de España'

Miguel Manso 05 MAY 2026 - 14:42h.

El periodista madrileño disecciona la cultura popular española en su podcast, que ahora gira por varios teatros

Desde Mar Flores a Jesulín de Ubrique, Sanguino reivindica el papel de los personajes “frívolos” para explicarnos como país

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Juan Sanguino, periodista, escritor y guionista madrileño, se ha consolidado como una de las voces más lúcidas para analizar la transformación social y cultural de España a través de la cultura popular. Su proyecto más reciente, el pódcast 'Delirios de España: Las frivolidades que cambiaron un país', producido por Podium Podcast, utiliza episodios aparentemente banales para explicar la historia reciente del país con una mezcla de rigor documental y estilo cercano.

Nacido en 1984 y formado en Filología Inglesa, Sanguino inició su carrera en blogs antes de dar el salto a medios de referencia como Icon, Vanity Fair y El País. Su interés por los hitos pop ya quedó reflejado en sus ensayos, especialmente en ‘Cómo hemos cambiado’. En una entrevista con Noticias Cuatro, Sanguino defiende la tesis de que la España democrática vivió una "adolescencia" marcada por el entusiasmo, el dinero y la arrogancia que terminó abruptamente con la crisis de 2007.

Para el autor, los fenómenos de la cultura popular no son meras anécdotas, sino espejos de la sociedad. Sanguino sostiene que "el calado sentimental de la cultura popular no se puede medir con números", y utiliza momentos como el chándal de Chenoa para interpretar cambios en la gestión de la intimidad y la visión de la mujer en España.

El pódcast, dirigido por Eugenio Viñas, recorre episodios que marcaron las últimas décadas, a menudo definidos por un componente de esperpento o kitsch típicamente español. A través de sus cuatro temporadas, Sanguino ha analizado temas tan diversos como el polémico concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco en Las Ventas, las corridas de toros para mujeres de Jesulín de Ubrique, la actuación de Marta Sánchez en la guerra del Golfo, el ascenso y caída mediática de la modelo Mar Flores, el accidentado rodaje de ‘Los otros’ en Cantabria o La gala de los Premios Goya de 2003 y el impacto del lema "No a la guerra".

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La fórmula de ‘Delirios de España’ radica en su capacidad para rescatar historias que el espectador creía olvidadas, aportando un nuevo contexto que las dignifica como episodios históricos. Sanguino argumenta que, en España, lo sentimental suele derivar en algo cursi o kitsch, y que "cuando España intenta tomarse las cosas en serio, no le salen".

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Con una trayectoria que incluye desde la escritura del guión de los Premios Goya 2026 hasta su participación en programas de telerrealidad como ‘Traitors España’, Juan Sanguino demuestra que para entender quiénes somos hoy, es imprescindible revisar esas "frivolidades" que, paso a paso, nos hicieron madurar como país.