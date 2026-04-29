Donna Ferrato, la mujer que usa su cámara contra la violencia de género

Donna Ferrato logró publicar una de las primeras fotografías de violencia de género: le costó mucho que se la publicaran.

El trabajo de Donna Ferrato se expone en el Casal Solleric de Palma de Mallorca.

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Han pasado más de 40 años. Donna Ferrato, una fotógrafa, es testigo de una fuerte bofetada de un hombre contra su pareja. La mujer capta varias veces con su cámara el momento. Desde ese día tomará una decisión que cambiará su vida. Esa fotógrafa es la estadounidense Donna Ferrato, una mujer que, desde entonces, ha convertido su trabajo en un modo de lucha contra la violencia de género. Y cuyo trabajo ahora podemos ver en el Casal Solleric de Palma de Mallorca, informan Esther Sosa e Inés López.

Alzar la voz a través de su cámara siempre fue el objetivo de Donna Ferrato. Captando momentos como el de un niño confrontando a su padre por darle una paliza a su madre. Su objetivo: inmortalizar el miedo. "En sus manos su cámara se convierte en una herramienta revolucionara que sí que puede cambiar cosas", señala Tomeu Coll, comisario de la exposición y fotógrafo.

Su fotografía siempre de la mano de la lucha por el feminismo. "Entender que la fotografía sirve para mucho más que solo una parte estética"

Y fue este instante el que lo inició todo. Una bofetada que hasta ese momento nunca había sido capturada. Y ella misma al fondo siendo testigo. "La mayoría de medios no se querían arriesgar, fue de revista en revista hasta que se la publicaron".

Cuatro décadas de fotografías dirigidas a romper con la censura. Desmontando la narrativa que reduce a las mujeres a simples cuerpos reproductivos. Siendo su cámara un medio de visibilidad, poderío y libertad.