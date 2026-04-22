Este abril, '12 meses, 12 causas' pone el foco en el fomento de la lectura.

Dana y Yolanda encuentran entre las páginas de los libros un pequeño refugio

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Este abril, '12 meses, 12 causas' pone el foco en el fomento de la lectura. Y por eso, destacamos esta iniciativa del centro penitenciario de Alcalá Meco. A través de talleres y encuentros con autores, varias internas encuentran en los libros una forma de entender lo que sienten y de imaginar un futuro distinto, informa Montse Ávila.

En un lugar marcado por la espera, Dana y Yolanda encuentran entre las páginas de los libros un pequeño refugio. "Mientras estás en el taller, te olvidas que estás aquí, nos saca de la rutina".

Aquí, las historias que leen se comparten, se comentan y se convierten en espejo. "Nos conecta con lo que estamos sintiendo, nos hace reconocernos. La lectura nos ayuda a estar en contacto con el exterior".

La lectura entra en este centro penitenciario de Alcalá Meco de la mano de varios talleres en los que los autores, también se acercan a ellas, no solo los libros. "Están deseando que sucedan estas cosas, los libros se convierten en conversación. En preguntas. En reflexiones sobre quiénes son… y quiénes quieren ser", señala la escritora Blanca Lacasa.

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Yolanda reconoce que "ya que tenemos que pasar por aquí, sacamos muchas cosas positivas si queremos" Dana dice que es "muy agradecido de sentir porque nos estamos estimulando intelectualmente".

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Un contacto que va más allá de la evasión, que les permite poner en palabras lo que viven y también imaginar otras vidas posibles tras la reinserción. "Sí que podemos conseguir que descubran que hay otras realidades aparte de las que ellas han vivido", señala Milagros Huerta, educadora social. Porque a veces, abrir un libro, es la primera forma de volver a abrirse al mundo.