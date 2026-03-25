Amanda y Raquel ganan el premio a la mejor foto de bebé de España

La sensible mirada de Amanda y Raquel, fotógrafas, las han convertido en especialistas en captar bebés.

Desde un pequeño pueblo de Lugo ya se han convertido en todo un referente retratando a recién nacidos.

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Hay que tener mucha paciencia, sensibilidad y creatividad para captar los primeros días de vida de un bebé. La sensible mirada de Amanda y Raquel, fotógrafas, las han convertido en especialistas en captar bebés. Desde un pequeño pueblo de Lugo ya se han convertido en todo un referente retratando a recién nacidos.Tanto, que han logrado hacer la mejor foto de un bebé de España, informa Laura Queijeiro.

Raquel Lamas es una de las creadoras de Mate Estudios y reconoce que "el estar en un pueblo, en el rural, nos ayuda un poquito a tener calma. Empieza todo desde ahí, desde la calma que te da un sitio como este". Llevan más de una década creando la atmósfera perfecta.

Amanda Pérez es como su otro yo en el trabajo en el Estudio, "ponemos siempre un fondo de ruido blanco, que es un poco una similitud a lo que el bebé escuchaba en la barriga de su mamá. Y un calorcito de unos 28 grados para retratar el tranquilo inicio de la vida"

Sobre las fotos Amanda tiene claro que "intentamos que sean atemporales, dulces, que resuman un poco lo que es esta fase. Una postura fetal, una fase del sueño más profunda"

La foto que les ha dado el premio "viene a simbolizar un poco el estado de esos padres, que al final te están dando lo más preciado que tienen en esos momentos y es como el corazón de ellos",

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Yolanda, madre, reconoce que vieron las fotos de ambas y se enamoraron de ellas y pensaron, "vamos a hacerlo nosotros también para que el bebé tenga un recuerdo para siempre".