Se han desplegado 6.000 agentes que protegerán a la Armada, que así se llaman sus fans.

15.000 miembros del personal de gestión de emergencias han sido desplegados.

Compartir







BTS ha desatado la locura con su vuelta a los escenarios. Los miembros de la exitosa banda de K-POP tuvieron que parar para hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Esta sábado regresan a lo grande. Nuevo disco y un concierto masivo en Seúl que ha obligado a elevar la alerta antiterrorista.

22.000 personas han conseguido las entradas oficiales gratuitas para asistir al evento aunque serán 260.000 personas las que asistirán a un concierto que se retransmitirá en directo a 190 países.

PUEDE INTERESARTE De la traición a la espiritualidad: así ha evolucionado la trayectoria de Rosalía de la mano de sus experiencias personales

El Gobierno coreano no quiere problemas y desde las azoteas hasta los baños, todo esta revisado ante posibles amenazas terroristas. Se han desplegado 6.000 agentes que protegerán a la Armada, que así se llaman sus fans. 15.000 miembros del personal de gestión de emergencias han sido desplegados. También se espera que se cierre el acceso a edificios cercanos y a los sistemas de metro.

Se espera que otras medidas de seguridad incluyan el despliegue de sistemas antidrones, detectores de metales y una barricada de tres capas alrededor del lugar del concierto.

PUEDE INTERESARTE El primer show de Rosalía, una obra de arte

Nada es racional en una banda que aporta al PIB de su país, 5.000 millones anuales.

La megabanda de K-pop BTS ha lanzado su álbum de regreso “Arirang”, con su single destacado “Swim” y ya encabeza la lista de tendencias de YouTube.

En una publicación en X, el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, dijo que se espera que el concierto de BTS genere 666 millones de dólares en “valor económico”.