BTS desata la locura en su vuelta ante medidas de seguridad extrema: Casi 5.000 millones al PIB coreano lo merecen
Se han desplegado 6.000 agentes que protegerán a la Armada, que así se llaman sus fans.
15.000 miembros del personal de gestión de emergencias han sido desplegados.
BTS ha desatado la locura con su vuelta a los escenarios. Los miembros de la exitosa banda de K-POP tuvieron que parar para hacer el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Esta sábado regresan a lo grande. Nuevo disco y un concierto masivo en Seúl que ha obligado a elevar la alerta antiterrorista.
22.000 personas han conseguido las entradas oficiales gratuitas para asistir al evento aunque serán 260.000 personas las que asistirán a un concierto que se retransmitirá en directo a 190 países.
El Gobierno coreano no quiere problemas y desde las azoteas hasta los baños, todo esta revisado ante posibles amenazas terroristas. Se han desplegado 6.000 agentes que protegerán a la Armada, que así se llaman sus fans. 15.000 miembros del personal de gestión de emergencias han sido desplegados. También se espera que se cierre el acceso a edificios cercanos y a los sistemas de metro.
Se espera que otras medidas de seguridad incluyan el despliegue de sistemas antidrones, detectores de metales y una barricada de tres capas alrededor del lugar del concierto.
Nada es racional en una banda que aporta al PIB de su país, 5.000 millones anuales.
La megabanda de K-pop BTS ha lanzado su álbum de regreso “Arirang”, con su single destacado “Swim” y ya encabeza la lista de tendencias de YouTube.
En una publicación en X, el ministro de Finanzas surcoreano, Koo Yun-cheol, dijo que se espera que el concierto de BTS genere 666 millones de dólares en “valor económico”.