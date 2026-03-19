Rocío González 19 MAR 2026 - 21:16h.

Val Kilmer ha resucitado en el cine: será en 'As Deep as the Grave'

El actor aceptó el papel antes de morir y su familia ha dado permiso postmorten.

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Val Kilmer ha resucitado en el cine. El actor, fallecido hace un año, participa en una película gracias a la inteligencia artificial. Será en As Deep as the Grave. El actor aceptó el papel antes de morir y su familia ha dado permiso postmorten. La cinta dirigida por Coerte Voorhees lleva tres años en posproducción y sienta un precedente.

Voorhees recordó cómo Val se identificó desde el principio con el Padre Fintan cuando se unió al proyecto hace un lustro. "Lamentablemente, su salud en aquel momento le impidió interpretar este papel, que tenía un significado espiritual y cultural para él. Nos sentimos honrados de colaborar con su hija Mercedes, quien aporta su propia experiencia cinematográfica, para dar vida a este personaje tal y como lo habíamos imaginado originalmente", explicaba el realizador.

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"La tecnología IA generativa de última generación ha permitido a los cineastas honrar el deseo de Kilmer de interpretar a este personaje histórico, en colaboración con sus herederos y su hija superviviente, Mercedes", dice el estudio.

La historia real de Ann Morris, la primera arqueóloga que fue co-descubridora de la primera civilización en América del Norte: los anasazi. La película narra la vida al Padre Fintan, un sacerdote católico y espiritualista nativo americano que fue una figura histórica en la Misión de San Juan en Farmington, Nuevo México.

¿Es ético revivir a un actor con IA?

Pero el debate está abierto, ¿es ético recuperar a un actor muerto en el cine? Ya la IA mejoró su voz para volver a interpretar a Iceman en la vuelta 'Top Gun'. Solo ha trascendido una foto, pero su hija ha dado el visto bueno. El actor había dado luz verde a interpretarlo, pero la muerte le llegó primero.

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Ya vimos a Iam Holm resuctado en 'Alien, Romulus' o a la última princesa Leia con una recreada Carrie Fisher en 'Rogue One', aunque con su permiso también. No es el primer caso. Marlon Brando también fue generado por IA como Paul Walker. La publicidad también recurre a resucitar ídolos. Hemos visto de Audrey Hepburn a Lola Flores. Una familia ha dicho no a estar uso de la imagen de una persona que ya no está con nosotros: la familia de Robin Willliams.