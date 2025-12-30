Los momentos musicales más virales de 2025

El resumen del año de Spotify desveló que Bad Bunny es ahora mismo el artista más querido.

Y para los más pequeños, el fenómeno K-POP ha sido todo un descubrimiento.

La música nos ha dejado este 2025 varios momentos muy virales, entre ellos los cuernos en el concierto de Coldplay, el cigarrito de Rosalía conduciendo por Madrid, la vuelta de Oasis, o de Amaia Montero y también despedidas también de leyendas.

Vimos a Rosalía recorriendo la Gran Vía y revolucionando Callao para anunciar el nombre, fecha y portada de su esperado disco, LUX. La música nos ha regalado momentazos este año. O si no que se lo digan a los dos enamorados pillados en en pleno concierto de Coldplay. Luego supimos más de esta sospechosa reacción: él, CEO de una empresa y ella, la directora de recursos humanos. Ambos casados con otras personas. La escena dio la vuelta al mundo y las imitaciones no tardaron en llegar.

Un anuncio convirtió una canción en la melodía que ha protagonizado los momentos más desastrosos de nuestras vacaciones. Y para los más pequeños, el fenómeno K-POP ha sido todo un descubrimiento. Cómo no mencionar la vuelta de Amaia Montero a la Oreja de Van Gogh. O el retorno de Oasis a los escenarios.

El resumen del año de Spotify desveló que Bad Bunny es ahora mismo el artista más querido. Ya lo dejó claro cuando se agotaron todas las entradas de sus conciertos en España. Además, hemos bailado mucho con Superestrella, de Aitana. Y aunque este año también ha sido de grandes pérdidas, la música nos llena de recuerdos imborrables.