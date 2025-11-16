Pablo Batalla demuestra en ‘La bandera en la cumbre’ que detrás de subir montañas también hay ideología

Ecologismo y neoliberalismo pugnan por estos espacios naturales igual que lo hacen en otros aspectos de la vida

El alpinismo no es sólo una actividad deportiva. En el libro 'La bandera en la cumbre' el historiador Pablo Batalla nos desgrana cómo a lo largo de los más de 200 años de esta práctica deportiva el impulso para alcanzar las cumbres más altas del planeta ha sido también político e ideológico.

Desde las corrientes más reaccionarias hasta las revolucionarias, pasando por grandes movimientos como el feminismo están presentes cada vez que se escala una cima.

En la actualidad, ecologismo y neoliberalismo pugnan por estos espacios naturales igual que lo hacen en otros aspectos de la vida.