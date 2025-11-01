Los enterramientos más simbólicos de España y sus conexiones y curiosidades

Gabriel Cruz 01 NOV 2025 - 14:38h.

Hacemos un repaso por los enterramientos más simbólicos de nuestro país con conexiones y curiosidades poco conocidas entre sí

Ilustres como Calderón de la Barca, Lope de Vega, Velázquez no tienen tumba conocida

Más allá de los cementerios municipales, existen otros lugares casi olvidados que guardan historias sorprendentes. ¿Qué relación puede tener la Estatua de la Libertad con los padres de la primera Constitución española de 1812? ¿Y es realmente desconocido el soldado del monumento dedicado a él?.

Entre las curiosidades que nos encontramos está el Panteón de Hombres Ilustres de Madrid, que alberga los restos varios políticos ilustres de siglos pasados. En un principio el panteón iba a ser parte del claustro de una nueva Basílica de Atocha. La reina regente María Cristina ordenó la construcción de un conjunto arquitectónico que incluyera ambas, pero debido a la falta de fondos en 1899 finalmente solo se construyó el panteón.

Tumbas con historia: entre ilustres y desconocidos

Junto a Víctor Gosalvez, conservador de Patrimonio Nacional, descubrimos las características más importante de este panteón. Entre ellas la curiosa historia de la primera Estatua de la Libertad esculpida años antes que la de Nueva York del francés Bartholdi y cuyo autor Ponciano Ponzano también es el escultor de los leones del Congreso de los Diputados. Junto a Juan Cortés, historiador especialista en Madrid y en Egipto, conocemos quien está enterrado en el obelisco en el que antes se hacían los homenajes del 12 de octubre a los que dieron su vida por España.

En los últimos desfile se prefiere un altar improvisado en un andamio quizá porque el monumento aún está pendiente de adecentarse: tiene baldosas levantadas, desde hace años le falta un árbol en su interior, en sus verjas hay pegados sistemas de regulación de tráfico por no hablar de restos de basura como restos de botellas rotas cerca de la valla. En cualquier caso, allí no están las cenizas del soldado desconocido, habrá algunos pero los más relevantes son muy conocidos y participaron en el levantamiento de Madrid de 1808: Daoiz y Velarde

Entre falsas creencias y tumbas simbólicas, Madrid también guarda mitos como el del pintor Velázquez, supuestamente enterrado bajo una columna en la Plaza de Ramales, aunque en realidad allí no hay restos.

Y si hablamos de cementerios sin difuntos, uno de los más famosos es el de Sad Hill, recreado para la película 'El bueno, el feo y el malo', en Burgos cerca del Monasterio de Santo Domingo de Silos. Allí, las cruces vacías conviven con la memoria del cine. De este cementerio volamos a otros cementerios curiosos como el de un pequeño camposanto al sur de Marruecos con tumbas anónimas guardan cuencos de agua “para que los pájaros beban y eleven su alma al cielo”.

Porque, al final, entre ilustres y desconocidos, la muerte nos iguala… y también nos conecta.