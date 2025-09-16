Fue el fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar

El cine llora la muerte de Gene Hackman: hallan su cadáver junto al de su mujer en su casa de Nuevo México

Compartir







UtahRobert Redford, uno de los grandes de Hollywood, ha muerto. El actor de 89 años ha fallecido en su casa de Utah este martes. La noticia la ha comunicado Cindi Berger, directora ejecutiva de la empresa de publicidad Rogers & Cowan PMK. "Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de los que amaba. Se le echará mucho de menos. La familia pide privacidad".

Iba para pintor, pero Hollywood llamó a su puerta cuando buscaban la inspiración en Mijas en la España de los 60. Como aquel niño del cuento, ese niño hijo de un lechero al que el cine se le resistía hasta que se quedó descalzo por el parque y descalzo despegó su carrera de galán.

Roberts Redford y Paul Newman, una amistad que traspasó el cine

Robert Redford, junto a Paul Newman, protagonizó sus primeros grandes éxitos. El destino los unió gracias a que Marlon Brando rechazó antes el Western. Ahí nació una amistad. En otra ocasión volvieron juntos a dar el golpe, aunque para amistad fructífera, la que mantuvo con el director Sidney Pollak. Trabajaron juntos hasta en siete ocasiones. En los 70 se instalaron en su rostro las patillas que mejor han sentado a alguien. Con los 80 se desprendió de la etiqueta de galán.

Le llegó el Óscar como director de cine, un premio que se le resistió como intérprete. Y mientras creaba el festival de cine independiente con más prestigio, protagonizaba cintas paradójicamente a sus más de 60 años con las bellezas del momento. Compartió planos y dirigió a Meryl Streep y Tom Cruise en el thriller político 'Leones por corderos' (2007) y después llegaron 'La conspiración' (2010), un drama judicial con James McAvoy y Robin Wright, y 'Pacto de silencio' (2012), su último filme como director.

PUEDE INTERESARTE Los Backstreet Boys cumplen 30 años y lo celebran con shows en Las Vegas: las entradas no bajan de 500 euros

Fundó el Festival de cine de Sundance

Fundador del Festival de cine de Sundance y ganador de tres premios Oscar, entre ellos el premio honorífico de la Academia de Hollywood a toda su carrera que recibió en 2002, la imponente filmografía de Redford incluye títulos como 'La jauría humana' (1966), 'Dos hombres y un destino' (1969), 'El candidato' (1972), 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' (1972), 'Nuestros años felices' (1973) o 'El golpe' (1973) con la que consiguió su única nominación al Oscar como mejor actor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Entre sus obras destacan 'Los tres días del cóndor' (1975), 'Todos los hombres del presidente' (1976), 'Memorias de África' (1985), 'Una proposición indecente' (1993) 'Cuando todo está perdido' (2013) o 'Capitán América: El Soldado de Invierno' (2014) de Marvel. Su último trabajo como actor en pantalla fue para el UCM en 'Vengadores: Endgame' (2019), en la que retomó su papel del secretario Alexander Pierce y se unió a otros veteranos de Marvel como Michael Douglas y Tilda Swinton.