Fito: “Cuando toco estoy elevado tres centímetros del suelo, pero en un concierto también"

“Ya no soy el chaval de 20 años buscando referencias”, reconoce el músico bilbaíno, que asegura haber compuesto el álbum desde un lugar más íntimo y maduro

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

Compartir







Después de cuatro años de silencio, Fito & Fitipaldis vuelve a los escenarios con “El monte de los aullidos”, su octavo disco. Un trabajo que marca el regreso de una de las bandas más reconocidas del rock español, con el que Fito Cabrales dice reencontrarse con su esencia y su público.

“Ya no soy el chaval de 20 años buscando referencias”, reconoce el músico bilbaíno, que asegura haber compuesto el álbum desde un lugar más íntimo y maduro. En este nuevo trabajo, Fito combina el sonido característico de su guitarra con letras que hablan del paso del tiempo, la identidad y la necesidad de seguir creando. “El mayor tesoro que puede tener una persona es eso, destacar porque no hay nadie como tú”, afirma.

El mayor tesoro que puede tener una persona es eso, destacar porque no hay nadie como tú

Tras un periodo de pausa y composición, el artista confiesa haber vivido una etapa de sensibilidad y conexión total con la música. “Estás en el momento, en que lo sientes todo con la piel, como las arañas que digo en el disco”, explica sobre el proceso creativo.

Con dos décadas de carrera desde que publicara La casa por el tejado, Fito asegura no sentirse presionado por el éxito ni por las expectativas. “No necesito sacar discos, los saco porque amo hacer canciones”, dice, reivindicando la autenticidad de su trayectoria. “Yo siempre me he sentido extraño”, añade, reflejando la mezcla de melancolía y libertad que impregna sus nuevas composiciones.

PUEDE INTERESARTE El Ayuntamiento de Madrid podría multar a Rosalía por el caos en su evento de Callao

Gira nacional

El regreso de Fito & Fitipaldis llega acompañado de una gira nacional, cuyas entradas están prácticamente agotadas. El músico avanza que no habrá más fechas, ya que el calendario de conciertos está cerrado definitivamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

“Cuando toco estoy otra vez elevado tres centímetros del suelo”, confiesa Fito, describiendo la sensación de volver a pisar el escenario. “Pero cuando voy a un concierto también lo estoy.” Una manera de vivir la música que, tras veinte años de carrera, sigue siendo su impulso vital.