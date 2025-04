"Me encantaría poder decir, yo iba a ser Andrés Calamaro, pero no pudo ser porque tuve Párkinson. Me encantaría, pero es que no funciona así. La enfermedad me ha limitado en momentos pero yo diría que la enfermedad me ha hecho mejor artista", termina reflexionando Patricio Barandiaran en la entrevista concedida a 'Noticias Cuatro'.