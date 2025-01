Nuevas pruebas de ADN confirman que las víctimas de Pompeya no son las que creíamos

Estas historias e identidades han quedado en entredicho debido a un nuevo trabajo de análisis del ADN antiguo. Este estudio está liderado por el genetista David Reich, de la Universidad de Harvard, y ha invalidado muchas de estas interpretaciones ya que los datos genéticos de su estudio no encajan con el relato que se aplicó a estas víctimas, demostrando que estas interpretaciones estaban muy sesgadas. El estudio publicado en la revista Current Biology, ha permitido reconstruir estas historias gracias al material esquelético que estaba incrustado en los moldes, pudiendo averiguar las relaciones genéticas entre los individuos, su género, ascendencia y movilidad.

Por ejemplo, en el caso de los moldes de una madre con un brazalete de oro que abrazaba a su hija, se ha podido demostrar que no se trataba de esa conmovedora escena, sino que era un hombre abrazando a un niño con el que no tenía relación de parentesco. Otro caso fue el de la Casa del Brazalete de Oro, anteriormente mencionado, donde los cuatro individuos encontrados que se interpretaba como una familia, no lo eran. Se trata de cuatro individuos varones sin relación genética entre ellos.