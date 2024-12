Carlos Núñez Cortés, de Les Luthiers, publica sus memorias

Llevó también una vida plena, si bien no cantada hasta ahora, no por ello menos digna de ser contada. Ahora salda esa deuda en ‘Es que me pasaron muchas cosas…’ (como los anteriores, también en Libros de Kultrum). Descubrimos que Carlos Núñez Cortés es un alumbrado hombre de ciencia, con acreditada fosilifilia, y fue siempre infatigable ‘voyeur’ de toda suerte de extrañas criaturas, asistido siempre por una insaciable curiosidad de enciclopedista y bendecido por otras tantas aficiones.