Love of Lesbian reivindica la amistad con su nuevo álbum, 'Ejército de salvación'

Después de tantos años de carrera y decenas de canciones, la originalidad y la innovación se convierten en un reto hasta para los más profesionales, según el vocalista: "Cada vez es más difícil sorprenderte o no andar por terrenos ya transitados. Yo a veces me descubro escribiendo y pensando: 'Maldita sea, este concepto ya lo he usado en alguna canción'". Aún así, esto no les ha supuesto un impedimento para escribir sus versos y colaborar con artistas como Amaral, Zahara o Veintiuno.