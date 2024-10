Vivir 60 años con un cuadro de Picasso en el salón: así lo encontró una familia italiana por accidente

¿Te imaginas encontrarte una obra de uno de los pintores más famosos de la historia en tu propia casa? Esto le pasó a una familia italiana que residía en la zona de Nápoles en los años 60. Cuando se dieron cuenta de que la obra podría pertenecer a Pablo Picasso , no dudaron en contactar con expertos que han confirmado su autoría. Tal y como informan Marina García y Montse Ávila en el video, tanto la familia como los expertos están luchando porque oficialmente se confirme la autoría del cuadro por parte de la Fundación Picasso .

Oteando una enciclopedia histórica, Lo Rosso encontró una foto del lienzo que tenían en casa: "Cuando era pequeño me regalaron una enciclopedia donde hablaban sobre Picasso y vi una obra similar a la nuestra", explica el italiano en el video. El cuadro fue secuestrado hace años y se trata de una pintura cubista, donde supuestamente se representa a Dora Maar, amante del artista.

La familia lleva luchando meses para que se reconozca la autoría de la obra. "Le prometí a mi padre valorar si era original", declara Lo Rosso. No fue algo fácil para la familia. Pidieron ayuda a una entidad privada especializada en bienes culturales que se encargó con un grupo de expertos en estudiar y valorar el lienzo. Llegaron a la conclusión de que la firma es exactamente igual que la del autor del Guernica. Cintia Altieri, grafóloga forense, ha expuesto lo siguiente: "Trabajé mucho tiempo valorando la firma de Picasso, comparándola con alguna de sus obras originales. No hay duda de que la firma es suya. No hay ninguna prueba que sugiriera que fuera falsa".