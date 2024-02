Noticias Cuatro | Sábado 14 horas, en vídeo (17/02/2024)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado este sábado que la invasión rusa de Ucrania constituye una "guerra contra cualquier normativa" a nivel internacional y ha recalcado que nadie está libre de la "amenaza" de Moscú. El mandatario, que se ha preguntado "hasta cuánto permitirá el mundo que Rusia siga siendo así", ha recalcado que el año 2024 "debe convertirse en el momento del pleno restablecimiento de un orden mundial basado en normas". Así se ha pronunciado durante su discurso al arranque de la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra anualmente en Alemania. "No hay nadie para quien esta guerra no suponga una amenaza. (...) Quizá la gente tenga que vivir en un mundo en el que las guerras locales no sigan siendo locales. Cualquier estallido de guerra corre el riesgo de convertirse en una catástrofe mundial", ha aseverado.