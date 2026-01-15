Noticias Cuatro supera la barrera de los 4 millones de seguidores en redes sociales

cuatro.com 15 ENE 2026 - 13:27h.

La comunidad social de Noticias Cuatro crece en más de un 50% en un año

La marca informativa dobla sus datos de seguidores en Facebook y triplica los de Instagram en doce meses

Acumula más de 700 millones de visualizaciones en TikTok en 2025

Noticias Cuatro ha empezado 2026 alcanzando una comunidad social de cuatro millones de seguidores, tras experimentar una subida de más de un 50% en los últimos meses. Supone un mayor aumento aún mayor que el obtenido en 2024, cuando los informativos de Cuatro volvieron de nuevo a la televisión, y se sitúa por encima de su inmediato competidor, con un millón de seguidores más que eligen, comentan y difunden la actualidad informativa ofrecida por Noticias Cuatro en otras plataformas diferentes a la televisión (TikTok, Facebook, Instagram, X, Threads y WhatsApp).

Tras alcanzar el hito del millón de seguidores en TikTok en solo 14 meses durante 2025, Noticias Cuatro ha experimentado fuertes crecimientos tanto en Facebook, alcanzado los 1,3 millones de seguidores, una cifra que dobla la obtenida hace un año, e Instagram, donde la marca informativa ha triplicado su crecimiento en los últimos doce meses.

En total, Noticias Cuatro acumula más de 700 millones de visualizaciones en TikTok y cerca de 500 millones de visualizaciones en Facebook, según los datos aportados por ambas plataformas, mejorando considerablemente los resultados obtenidos en 2024.