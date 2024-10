Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (04/09/24)

A Mariano Rajoy no le gusta la normativa de las botellas de plástico. El expresidente cree que hay demasiada regulación en la Unión Europea y ha puesto este ejemplo para plasmarlo. No le gusta que los tapones no se despeguen y su broma se ha hecho viral. Hoy, mostramos lo que hay detrás de esa medida y cuál es su impacto medioambiental.