‘Mzungu, Operación Congo’, estreno el miércoles a las 22.45 horas en Cuatro

“La historia que os voy a contar seguramente pueda parecer una locura”, explica José Antonio Ruiz, presentador, productor ejecutivo y creador del programa. “A lo largo de mi vida he viajado mucho por mi carrera profesional y también porque es mi gran pasión. Durante mis viajes he visto la muerte de cerca en varias ocasiones y quizás por eso me hice una pregunta que me cambió para siempre: ¿Estaba dispuesto a levantarme un día con 90 años y arrepentirme de no haber hecho con mi vida lo que realmente quería? Entonces tomé la decisión de llevar a cabo un proyecto en uno de los países más injustos y más peligrosos que había conocido. Un lugar donde los niños no tuvieran ninguna oportunidad, donde nadie se atrevería a pisar”.