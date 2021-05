Repasamos los momentos más 'in love' de Sandra Barneda y Nagore Robles:

Sandra Barneda saca su lado más romántico con Nagore: "En nuestro caso, nos quedamos con la segunda oportunidad"

Durante una visita de Sandra Barneda a 'Mujeres y Hombres' para hablar de 'La Isla de las Tentaciones', la presentadora sacaba su lado más romántico y tenía unas bonitas palabras hacia Nagore antes de irse: "Dicen que las segundas oportunidades muchas veces no sirven. En nuestro caso, nos quedamos con la segunda oportunidad".

Nagore desvela que Sandra Barneda y ella tienen un perrito

Nagore cuenta sus 'secretos de alcoba' y los de Sandra Barneda

"A mí me gusta no hacer nada y mi chica es todo lo contrario... Así está ella, con no sé cuántas novelas", comentaba Nagore con ese tono de humor que la caracteriza.