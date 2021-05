Sandra Pica y Tom Brusse se han convertido en una de las parejas más televisivas del momento. Después de enamorarse en 'La Isla de las Tentaciones', donde le fue infiel a Melyssa con la tentadora, su relación no ha terminado de consolidarse en ningún momento.

Repasamos las crisis más importantes de la pareja en los platós de televisión

Fue en el mismo paltó en el que Sandra acusó a Tom Brusse de mentir y de "dinamitar" su relación. Además, Sandra reconocía que una de las cosas que más le molestaban de Tom era su cambio de actitud: "En casa él me demuestra una cosa, pero luego reacciona de otra forma. Me dices que soy la mujer de tu vida, pero luego no reacciones públicamente".