Rocío Amar acusa a Aurah Ruiz: "Sigue amenazándome en sus redes sociales"

Aurah Ruiz no se ha presentado en el plató de 'MyH'

Rocío, de Aurah: "No es capaz de enfrentarse cara a cara a mí"

Rocío Amar sí que ha acudido al plató, donde ha asegurado que las amenazas de Aurah no han terminado y que no le extraña nada su comportamiento: "Tenía claro que no iba a venir porque no es capaz de enfrentarse cara a cara a mí. Donde sigue con amenazas es en sus redes sociales", ha afirmado.