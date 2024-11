La embarazosa situación que Carlos Sobera vivió cuando era profesor de universidad: "Hice historia"

"Empiezas a editar y pasan las horas. Cuando salí de la edición a las diez de la noche veo que en el móvil tengo treinta y cinco mensajes del bedel de la Facultad de Periodismo", explicaba el presentador de 'First Dates', en el que las horas que pasó editando no recordó algo muy importante.

Y a raíz de esto, nos desvelaba que los primeros mensajes eran del bedel preguntándole por "dónde estaba" hasta que llegó el último, en el que le explicaba el motivo por el que había intentado poner en contacto con él: "Muy bien, Carlos. Lo has hecho de maravilla, se acaban de marchar de la facultad 65 alumnos que habían quedado contigo para hacer un examen y no has venido".