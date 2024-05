El momento 'tierra trágame' de María Adánez en medio de una función de teatro

María Adánez desvela en 'Martínez y Hermanos' que ha tenido que parar la función a lo largo de su carrera hasta en dos ocasiones

María Adánez: "En el teatro pasan a veces cosas que no quieres que pasen porque es un espectáculo vivo y la función no se puede parar"

Dani Martínez desvela lo que le propuso hacer Langui con los dos Goyas que tenía en su poder: "Me los vendía"

María Adánez, actriz española, ha desvelado en 'Martínez y Hermanos' un momento 'tierra trágame' que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que María Adánez hace además de series y películas, teatro. Es ahí donde ha tenido, según ella, "varios momentos 'tierra trágame'". "En el teatro pasan a veces cosas que no quieres que pasen porque es un espectáculo vivo y siempre está el tema de que la función no se puede parar", confesaba.

"He tenido que parar la función dos veces", añadía, para posteriormente contar que una de ellas es la que más le ha marcado y que le ocurrió junto a Josep María Flotats, quien era el director, además de actor, de la obra de teatro 'La verdad'. "Acabábamos de estrenar hace unos días en el Teatro Alcázar. A los actores nos pasa que muchas veces puedes ayudar al compañero si se queda en blanco, pero otras no porque la acción en el texto la lleva tu compañero, con lo cual por mucho que quieras no puedes", señala María Adánez.

Y es que María Adánez era la amante de Flotats en la obra y hacía de médico: "Él venía a verme y en medio de la escena me dijo la misma frase dos veces". Fue ahí entonces cuando su compañero de función, Josep María Flotats, apuntó lo siguiente mirando al público: "Bueno señores. Me he quedado en blanco. Soy el director de esta función y el protagonista absoluto. Si les parece bien vamos a volver a empezar".