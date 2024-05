La mayor fobia de Pepe Reina debido a un grave percance que tuvo de pequeño: "Me mandaron al hospital. No podía respirar"

Y es que a Pepe Reina le picaron las avispas en el famoso 'triángulo de la muerte': "Me llevaron al hospital y estuve jodido. No podía respirar y me tuvieron que medicar. Desde entonces tengo pánico". Dani Martínez le preguntaba si en campos de fútbol hay avispas, a lo que Pepe Reina respondía que no suele ser lo habitual. Sin embargo, en campos de entrenamiento puede haber.

"Hay personas que les pasa una avispa y no se inmutan. A mí me pasa y tengo que salir corriendo", cuenta Pepe Reina. "Me levanto y me tengo que ir. No lo soporto", añade. Además, Reina bromeaba asegurando que las abejas le caen mejor: "Salgo corriendo igual, pero las avispas...". Un episodio que claramente a Pepe Reina le marcó y que no ha dudado en contarlo en el programa de Cuatro.