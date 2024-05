Dani Martínez recuerda en 'Martínez y Hermanos' un momentazo que le ocurrió en una secuencia de Aída: "No sabía si llorar o seguir"

Dani Martínez , presentador del programa de Cuatro 'Martínez y Hermanos' , ha contado este lunes una anécdota que le ocurrió en Aída y que podemos decir que no se esperaba para nada. No es la primera anécdota que cuenta en el show y podemos tener claro que tampoco será la última. Y es que en Aída participó en una secuencia en la que Melani Olivares , que hacía de su hermana en la serie, le tenía que dar un bofetón.

Dani Martínez tenía una preocupación: que quedase orgánico. Además de otra: que no le hiciese demasiado daño. "Sobre todo, que pareciera creíble. Nunca había hecho una serie ni me habían pegado" , confesaba Dani Martínez. De hecho, el presentador le dijo varias veces a Melani que si podía quedar orgánico. La actriz le aseguró que eso iba a intentar.

Fue entonces cuando en medio del rodaje, Melani le propinó un bofetón que no se esperaba para nada Dani Martínez: "Me cruzó la cara. Tuve cinco segundos de dudar entre llorar y seguir... seguí con el texto, lo hice increíble porque era una verdad absoluta y al acabar me dijo Melani que si había quedado orgánico. Le dije que sí", bromea Dani Martínez, partiéndose de risa.