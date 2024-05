El accidente que tuvo Clara Galle el día antes de comenzar a rodar una película que casi le sale caro: "Iba sangrando y yo ni lo sabía"

Clara Galle ha contado diversas anécdotas en 'Martínez y Hermanos' cada cual mejor. Pero hay una que ha sobresaltado por encima del resto y que comenzaba con la actriz española confesando que se había "abierto la cabeza tres veces. Soy un poco torpe". Pues bien, el día antes de comenzar a rodar su primera película -'A través de mi ventana'- Clara Galle tuvo un percance que no se esperaba para nada.

La actriz española se encontraba en su apartamento en Barcelona muy feliz puesto que al día siguiente, por fin, comenzaría el rodaje. Un rodaje que ella llevaba mucho tiempo esperando y el cual le hacía especial ilusión. "Teníamos que hacernos unas PCR antes de empezar a rodar. Cuando estaba recogiendo la casa, fui a coger unos zapatos del suelo y pensaba que había cerrado la ventana, pero no. Cogí los zapatos y me di con toda la ventana. Tengo una foto y la ventana estaba abollada", cuenta Clara Galle en 'Martínez y Hermanos'.

Cuando bajó de su apartamento, una chica de producción la esperaba para ir a hacerse la PCR. Clara Galle se encontraba un poco mareada, pero intentaba disimularlo lo mejor posible. Cuando fue a hacerse la prueba, se giró y la enfermera se percató de algo que quizás Clara no esperaba: tenía un chorro de sangre que le llegaba hasta el pantalón: "Nada, me he dado un golpecillo", confiesa Clara que dijo en aquel momento.