Paco León cuenta por qué se sacó el carnet pero nunca ha llegado a conducir: "Lo intenté una vez y me llevé dos retrovisores. Es un estrés"

"Nunca lo he usado. Ni siquiera en la película para la que me lo saqué. Al final me montaron en un carrito y ya está. Yo nunca he conducido. Lo intenté una vez... y me llevé dos retrovisores. Es un estrés", ha confesado Paco León, quien ha apuntado que tan solo ha conducido bien una vez: el día del examen de conducir. Además, ha añadido que se lo sacó en Cuenca.