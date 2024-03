La habilidad física que Naiara comparte con Tamara Falcó y ha sorprendido a todos: "Yo no soy tan flexible"

Como ha sido el caso de Naiara, quien tras ser preguntada sobre si tenía alguna habilidad física peculiar ha mostrado un gran repertorio que ha fascinado a todos y todas. "Tenía dos cosas en mente, la última se me acaba de ocurrir ahora y es una habilidad", ha apuntado la cantante aragonesa. No es la única confesión que ha hecho en 'Martínez y Hermanos', puesto que también ha señalado durante el programa de este lunes lo mucho que le para la policía al ir en su coche tuneado.

Tamara Falcó ha asegurado, como bien había dicho anteriormente, que su habilidad era la misma que Naiara de tocarse con los pies la frente. No obstante, ha matizado que ella no es tan flexible y es ahí cuando se ha planteado si realmente tiene o no esa habilidad (al ver hasta donde era capaz de llegar Naiara). "De pequeña era más flexible. Las orejas sí me las puedo tocar con los pies". Un momentazo que nos han dejado las dos invitadas del programa de este lunes y que nos ha desvelado que ambas tienen un talento oculto en común.