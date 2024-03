Lorena Castell recuerda el ataque de pánico que sufrió en uno de sus espectáculos: "A pesar de que estaba hundida, la gente no paraba de reírse"

Lorena Castell ha contado en la sección 'Rompiendo el hielo' un ataque de pánico que sufrió en público en uno de sus espectáculos: "Fue en uno de los espectáculos que yo tengo, en el bingo. Una de las veces que tuve que subir, de repente, me quedé en blanco y colapsada total. Es un poco improvisación y cosas que yo cuento. No había manera. Estaba atascada".

Además, ha señalado que cuando se suele poner nerviosa le da por reírse: "Es una cosa muy absurda. Yo intento salir del atolladero y no me vale ni mirar una cara para inventarme algo gracioso. Es una sensación entre sentirte ridícula y que la gente piense que has bebido, cuando tú estás sintiéndote enfuscada y payasa, viendo que la gente es receptiva. A pesar de que tú estás hundida, la gente no para de reírse".