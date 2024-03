Dani Martínez confiesa que no le dejaron entrar a una discoteca por llevar un pendiente: "Les dije que por qué molestaba"

Dani Martínez ha contado en 'Martínez y Hermanos' una experiencia que tuvo una vez que fue a una discoteca. Y es que al presentador no le dejaron entrar por llevar pendientes. Los invitados no daban crédito. "¿En serio?", preguntaba Lorena Castell. "Entonces eso es reciente", aseguraba Blanca Suárez, provocando la risa de Martínez.

Ha sido después cuando ha explicado que su hermano se hizo los dos pendientes alrededor de los doce o trece años y él un poco más tarde, uno con 23 años y el otro diez años a posteriori "Fue cuando tenía 24 o 24 años y ahí llevaba un pendiente. Mi dignidad me hizo decirles que por qué molestaba, que no me lo iba a quitar y que si fuera un jugador del Real Madrid me habrían dejado entrar".