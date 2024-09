Leonor cautiva a Xuso Jones con su llamamiento: "Es usted maravillosa"

Aunque Jonathan decía ser surfero, en realidad es un peluquero y estaba encantado de participar en 'Lo sabe, no lo sabe' para comprarle algo a su hijo, hacer un viajecito e invitar a sus amigos a unas sidras. Y es que el programa se había desplazado hasta Gijón, donde hemos conocido a Leonor "como la de la corona, pero sin ella", que nos cautivaba con su espontaneidad.

"La foto es a cinco euros", bromeaba Xuso Jones con Jonathan, que le hacía fotos. El presentador lo elegía como concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' y protagonizaba un acierto tras otro.

Y es que Leonor nos mostraba el nombre de su pelo como respuesta. Muy coqueta, la señora se quitaba la chaquetita para salir en la tele y, dispuesta, se ofrecía a ayudar a nuestro concursante. Sin embargo, cuando le formulaban la pregunta, dejaba claro que ella es más de pasodoble, lo que no sabía Leonor es que con su acierto, Jonathan ganaba 400 euros.

"¿Los 400 euros son para mí o para esa persona?", preguntaba ella al presentador, que le confirmaba que eran para Jonathan: "Vale, me parece muy bien".

Presentador y concursante le daban las gracias pero Leonor no quería irse sin decir algo: "No le tenía que faltar el dinero a nadie, no tener unos mucho y otros ni para comer"; "es es verdad, le damos la razón ¡Maravillosa Leonor!", decía Xuso Jones, que pedía un aplauso para ella: "¡Qué buena mujer te acaba de ayudar!"