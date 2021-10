Un niño se suicida cada cinco días en España: "Esto es la vergüenza nacional"

Además, durante el programa del pasado miércoles, Lago aseguraba que son muchos los centros que ocultan las agresiones para no perder puntos como centros, un problema que habría que atajar cuanto antes.

"La tolerancia cero con el acoso escolar en nuestro país no existe", se ha quejado el presentador. "Hasta la tercera agresión no vamos a saber que están agrediendo nuestro hijo. Además, los padres de los violentos tampoco van a saber que tienen un violento en casa hasta que no agreda tres veces", recalcaba Lago.