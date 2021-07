Vexina acaba destituido: el subcomisario sabía que Marco estaba en peligro

Leone aparece por sorpresa en el despacho de Vexina porque tiene que aclarar con el subcomisario del SCO un asunto. Quiere estar segura de que Merani se fue por iniciativa propia, y le pregunta si nunca intentó contactar con el policía Marco. Él contesta que no. Pero hay algo que no cuadra.

El subcomisario nunca pidió los registros del móvil de Marco, pero no lo hizo nunca. Como a sus compañeros le pareció algo extraño, ellos sí que se encargaron de hacerlo, y descubrieron una cosa muy llamativa. No hay nada escrito ahí, en cambio ella tenía el original no falsificado.