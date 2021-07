Marco conoce al jefe del cartel: se llama Aurelio Vizcaíno y no es el chófer

De repente, aparece el chófer, el español que estuvo en su astillero y quien le dijo que tenía que viajar a Málaga. Él es el jefe del clan. Se llama Aurelio Vizcaíno y quiere que Marco trabaja para él. “lo has hecho muy bien, mochila, motos de agua”, le dice, “ya ves lo que tengo que hacer para poder fiarme con la gente que trabajo”, le añade. “Ya puedes ser el mejor mecánico del mundo, si no usas la cabeza no me sirves para nada”, sentencia Aurelio.