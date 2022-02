Xavi Martínez también fue acosado por los eurofans: "Me dolió más escuchar 'tongo' que el puñetazo"

Miryam no fue la única. Xavi Martínez también tuvo problemas con los eurofans . "Me vi envuelto también en este fenómeno tan tóxico de las redes relacionado con eurovisión. Me veo en esas imágenes de 2017 y me doy vergüenza. No soy el Xavi que está preparando la cena con su madre y comprando patatas con su padre. Me vi soberbio. Tenía miedo porque ya la semana pasada había tenido amenazas por poner canciones de uno de los candidatos en la radio", cuenta el locutor.

"Yo lo entiendo, pero yo me debía a una cadena, y yo no soy nadie para decir que no voy a presentar esta canción que ellos habían decidido poner. Hubo mucha tensión y acabó en agresión. Escuchaba amenazas del público y tuve que levantarme. A mí la canción favorita por la gran mayoría no me gustaba y la habíamos puesto la última. Salgo un momento de plató y me vienen cuatro y me llevo un guantazo. Mas que el puñetazo me dolió la palabra tongo", explica Xavi.