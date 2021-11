Pablo Fuente: "Es una vergüenza que no tengamos una estadística de diagnóstico según el estado vacunal de las personas"

¿Pero qué sucede en España? "Las vacunas se hicieron para evitar enfermedades graves y muerte, en ese sentido están funcionando muy bien", ha explicado Pablo Fuente, economista. En España, en concreto, hay alto índice de vacunados, de hecho es uno de los más altos de toda Europa. Eso sí no significa que no contagiemos o que no nos puedan contagiar.